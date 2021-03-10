Власти Тайваня обвинили китайскую компанию Bitmain в охоте за ценными кадрами

Переманивание ценных специалистов с Тайваня в Китай является излюбленным способом китайских компаний ускорить собственное развитие. Тайваньские власти уже запретили китайским инвесторам вкладывать деньги в местную полупроводниковую отрасль и открывать представительства на Тайване. Компания Bitmain подозревается в нарушении тайваньских законов в этой сфере с 2018 года.

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Как сообщает издание Nikkei Asian Review, следственные органы Тайваня обвиняют китайскую компанию Bitmain Technologies в создании двух юридических лиц, которые занимались вербовкой технических специалистов на Тайване с целью дальнейшего переезда в КНР . Тайваньским инженерам, по замыслу Bitmain, предстояло участвовать в разработке компонентов для систем искусственного интеллекта.

По данным следствия, Bitmain удалось привлечь одного из опытных тайваньских инженеров на пост председателя правления вновь созданной китайской компании, и перед ним была поставлена задача переманить бывших коллег в Китай . Как сообщают источники, таким образом Bitmain к своим китайским проектам уже привлекла более сотни тайваньских инженеров в обход местного законодательства. Компанию обвиняют в том, что она создала представительства на Тайване, скрыв их происхождение и истинные цели. Пока следователям не удалось обнаружить утечку интеллектуальной собственности в результате действий Bitmain. Руководство китайской компании теперь может столкнуться с уголовной ответственностью по законам Тайваня.



