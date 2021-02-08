Киберполиция накрыла коллекторскую фирму, которая шантажировала должников порнографией
Открыто дело о вымогательстве и распространении порноизображений.
Киберполиция накрыла коллекторскую фирму, которая шантажировала должников порнографическими изображениями.
Как сообщается на сайте полиции, участниками схемы были более 30 человек. Они создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты, а потом терроризировали заемщиков, которые задолжали.
Для шантажа использовались порнографические изображения с прифотошопленными лицами должников или их родственников.
"Твой долг передали нам. Теперь с тобой работает компания [...]. Если не вернешь 13 тыс. до 12:00 завтра, будет рассылочка твоим родственникам", - такого содержания сообщения коллекторы присылали должникам.
Всего, по подсчетам полиции, эта контора прислала больше 360 тысяч угроз.
Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.
По данному факту ведется уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (изготовление и распространение порнографии) Уголовного кодекса Украины. О задержании подозреваемых не сообщается.
Напомним, что в конце января Верховная Рада в первом чтении приняла антиколлекторский законопроект, который запретит шантажировать должников.