Киберполиция накрыла коллекторскую фирму, которая шантажировала должников порнографией

Открыто дело о вымогательстве и распространении порноизображений.

Киберполиция накрыла коллекторскую фирму, которая шантажировала должников порнографическими изображениями.

Как сообщается на сайте полиции, участниками схемы были более 30 человек. Они создали две финансовые компании, которые предоставляли кредиты, а потом терроризировали заемщиков, которые задолжали.

Для шантажа использовались порнографические изображения с прифотошопленными лицами должников или их родственников.

"Твой долг передали нам. Теперь с тобой работает компания [...]. Если не вернешь 13 тыс. до 12:00 завтра, будет рассылочка твоим родственникам", - такого содержания сообщения коллекторы присылали должникам.

Всего, по подсчетам полиции, эта контора прислала больше 360 тысяч угроз.

Работники полиции провели 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

По данному факту ведется уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (изготовление и распространение порнографии) Уголовного кодекса Украины. О задержании подозреваемых не сообщается.

Напомним, что в конце января Верховная Рада в первом чтении приняла антиколлекторский законопроект, который запретит шантажировать должников.