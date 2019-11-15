Владельца незаконной надстройки на Майдане обяжут отремонтировать крышу

Начальнику ЖЭКа и инспектору КП "Благоустройство" Шевченковского района Киева объявили выговоры.

Владельца незаконной надстройки на Майдане обяжут отремонтировать крышу
Фото: facebook/Максим Бахматов

Владельца незаконной надстройки на одном из зданий на Майдане Незалежности в Киеве обяжут отремонтировать крышу и архитектурные элементы поврежденного фасада здания.

Об этом сообщил в фейсбуке советник мэра Максим Бахматов.

Он подчеркнул, что никаких разрешительных документов на демонтированную надстройку не существует и не выдавалось. Начальнику ЖЭКа и инспектору КП "Благоустройство" Шевченковского района столицы были объявлены выговоры.

Владельца незаконной надстройки также обязали за свой счет восстановить крышу к первоначальному состоянию и устранить все последствия надстройки.

"Договорились также, что он отремонтирует лифты и технический этаж, сделает реставрацию внешних архитектурных элементов, ремонт в подъезде и приведет в порядок придомовую территорию. Ведем жесткий контроль, фото и видеофиксацию всех работ. Ежедневно. Журналисты были. Зафиксировали", - отметил Бахматов.

Напомним, в Киеве на крыше дома на углу улицы Софийской и Майдана Независимости появилась пристройка. В середине октября строительство стало заметно с земли. Возник общественный резонанс, и полиция возбудила уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Надстройку было решено демонтировать.

Дом на ул. Софиевской, 1 не является памятником, но находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.

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