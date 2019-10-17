Калушская ТЭЦ вернулась в госсобственность

Кабинет министров вернул Калушскую теплоэлектроцентраль в государственную собственность.

Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Кто-то говорит, что отдельные люди хотели установить над ней контроль, кто-то связывал это с рейдерскими атаками. Мы решили вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы быть точно уверенными, что люди будут в тепле зимой и защищены от неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал Гончарук.

Напомним, в конце мая 2019 года Кабинет министров Владимира Гройсмана вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль в Ивано-Франковской области. Ее передали в коммунальную собственность города Калуш, где когда-то был мэром тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В августе Минэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ-новая" и передало его имущество горсовету.

Но уже в сентябре комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (т.н. "антирейдерская комиссия") отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ на территориальную громаду Калуша.

Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля в Бурштынском острове, который не принадлежит энергохолдингу ДТЭК. Основная деятельность ТЭЦ - поставка горячей воды и пара "Карпатнефтехиму" и электроэнергии в общий рынок.