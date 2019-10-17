Калушская ТЭЦ вернулась в госсобственность

Правительство Гончарука отменило решение правительства Гройсмана.

Калушская ТЭЦ вернулась в госсобственность
Фото: uie.kiev.ua

Кабинет министров вернул Калушскую теплоэлектроцентраль в государственную собственность.

Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Прошлым правительством было принято решение, чтобы передать ее в коммунальную собственность. Кто-то говорит, что отдельные люди хотели установить над ней контроль, кто-то связывал это с рейдерскими атаками. Мы решили вернуть этот важный объект в государственную собственность, чтобы быть точно уверенными, что люди будут в тепле зимой и защищены от неожиданностей во время отопительного сезона", - сказал Гончарук.

Напомним, в конце мая 2019 года Кабинет министров Владимира Гройсмана вывел из государственной собственности Калушскую теплоэлектроцентраль в Ивано-Франковской области. Ее передали в коммунальную собственность города Калуш, где когда-то был мэром тогдашний министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В августе Минэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ-новая" и передало его имущество горсовету.

Но уже в сентябре комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (т.н. "антирейдерская комиссия") отменила перерегистрацию Калушской ТЭЦ на территориальную громаду Калуша.

Калушская ТЭЦ является фактически единственным объектом генерации и покупателем угля в Бурштынском острове, который не принадлежит энергохолдингу ДТЭК. Основная деятельность ТЭЦ - поставка горячей воды и пара "Карпатнефтехиму" и электроэнергии в общий рынок.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имуществаКабмин разрешил "Нафтогазу", "Укрзализныце" и "Укрпочте" избавиться от лишнего имущества
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
На крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройкаНа крыше дома на Майдане Независимости появилась надстройка
Тюремщики решили закупить рыбы на миллиард вдвое дороже рыночных ценТюремщики решили закупить рыбы на миллиард вдвое дороже рыночных цен
Блок рекламы


Похожие новости
Возврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИВозврат "Укртелекома" и "Криворожстали" в госсобственность сорвет большую приватизацию, - СМИ
Антирейдерская комиссия Минюста вернула Калушскую ТЭЦ в госсобственностьАнтирейдерская комиссия Минюста вернула Калушскую ТЭЦ в госсобственность
Минэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ" и передало его имущество горсоветуМинэнерго ликвидировало ГП "Калушская ТЭЦ" и передало его имущество горсовету
Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)
Суд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственностьСуд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность
Хозсуд отказался вернуть "Укртелеком" в госсобственностьХозсуд отказался вернуть "Укртелеком" в госсобственность
Верховный Суд вернул в госсобственность детский санаторий, принадлежавший сожительнице Януковича
Суд вернул в госсобственность гостиницу "Феофания" в КиевеСуд вернул в госсобственность гостиницу "Феофания" в Киеве
Производитель стволов для "Градов" возвращен в госсобственностьПроизводитель стволов для "Градов" возвращен в госсобственность
Земучастки национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве вернули в госсобственностьЗемучастки национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве вернули в госсобственность
Последние новости
Подгружаем последние новости