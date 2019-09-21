Депутаты во втором чтении приняли законопроекты про РРО: что поменялось для ФОП в ритейле

20 сентября депутаты во втором чтении поддержали два законопроекта, которые регулируют использование регистраторов расчетных операций в ритейле. Речь идет о проектах №1053-1 и №1073, пишут AIN.UA

Ко второму чтению тексты законопроектов доработали, некоторые нормы поменяли, в том числе, и нормы, предписывающие всем физлицам-предпринимателям (ФОП) в торговле переходить на кассовые аппараты.

Что предписывают принятые законопроекты?

Все ФОП-торговцы на едином налоге 2-4 группы будут обязаны использовать РРО или ПРРО независимо от дохода. Но:

До 1 октября 2020 года ФОП-торговцы, доход которых не превышает 1 млн грн в год, могут не использовать РРО.

ФОП-торговцы, доход которых не превышает 1 млн грн в год, могут не использовать РРО. Это правило не касается тех, кто продает «технически сложные» бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, а также лекарства и медицинские услуги.

С 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года ФОП-торговцы с доходом меньше 1 млн грн в год все еще могут не использовать РРО, за исключением предпринимателей, которые торгуют технически сложными товарами, лекарственными препаратами и медицинскими услугами, ювелиркой, б/у-товарами, владеют кафе или ресторанами, туристическим бизнесом, отелями. В эти же исключения попадают интернет-магазины, работающие на ФОП. Т.е. у интернет-магазинов на ФОП будет переходной период до 1 октября 2020 года.

ФОП-торговцы с доходом меньше 1 млн грн в год все еще могут не использовать РРО, за исключением предпринимателей, которые торгуют технически сложными товарами, лекарственными препаратами и медицинскими услугами, ювелиркой, б/у-товарами, владеют кафе или ресторанами, туристическим бизнесом, отелями. Т.е. у интернет-магазинов на ФОП будет переходной период до 1 октября 2020 года. Для ФОП 2-й группы лимит повышается с 1,5 млн до 2,5 млн.

Если доход предпринимателя превысил 1 млн грн, он должен начать пользоваться РРО в следующий календарный период.

Отметим, что в новой редакции убрали норму, по которой все интернет-магазины на ФОП должны были переходить на РРО уже через шесть месяцев после вступления закона в силу. Для тех, кто торгует в онлайне, работает как ФОП, и имеет годовой доход ниже 1 млн грн, норма о РРО вступит в силу с 1 января 2021 года.

Эти правила, как и раньше, будут касаться ФОП, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг).

Также, проекты вводят программные РРО. Это может быть программа (по словам Гетманцева, подобный софт уже протестировали в налоговой и она готова к работе), где данные по расчетным операциям подписываются электронной подписью. Предприниматель может выбрать программный РРО или классический. По словам Гетманцева, предпринимателю нужно будет «просто скачать программу с сайта ГФС и вести с ее помощью операции».

Вводится и понятие электронного чека, который будет работать наравне с бумажным.

Кэшбек

Нормы о повышении штрафов за нарушения в этой сфере, а также норма о «кэшбеке» остались. «Кэшбеком» в данном случае в обсуждениях называют норму проекта закона, которая позволяет покупателю, к примеру, купившему смартфон в интернет-магазине и не получившему фискальный чек, пожаловаться на нарушение и получить возмещение стоимости товара из штрафа, который заплатит предприниматель. Только в обновленных проектах увеличили цену такой покупки: с 500 грн до 850 грн.

По словам главы профильного комитета Данила Гетьманцева, «кешбек» будет касаться только случаев, когда продавец выдал фальшивый чек. «Процедура может длиться долго, около года, поэтому мы не думаем, что кешбек будет использоваться для злоупотреблений», — сказал он.

Штрафы

Штрафы в текущей редакции чуть снизили по сравнению с редакцией к первому чтению: на переходной период (о котором мы писали выше) за первое нарушение штраф составляет 10% цены товара, за второе — 50%. После переходного периода они увеличиваются: до 100% за первое нарушение, и до 150% за второе. Также, законопроекты убирают штраф за то, что предприниматель не ведет книгу учета расчетных операций.

Я ФОП в IT или смежных сферах. Мне нужно PPO?

Нет. Эти правила касаются ФОП 2-4 групп, которые занимаются торговлей с учетом всех перечисленных выше исключений.