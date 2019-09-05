Roshen запускает кофейни под названием Nice On Cafe

Кофейня Nice On Cafe открыта возле киевской фабрики "Рошен" на проспекте Науки.

Roshen запускает кофейни под названием Nice On Cafe
?Кофейня Nice On Cafe открыта возле киевской фабрики "Рошен" на проспекте Науки.
Фото: mk.npu.gov.ua

Кондитерская корпорация Roshen Петра Порошенко выходит в сегмент HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe - сегмент общественного питания и отельного бизнеса). В начале сентября компания открыла первую кофейню, в которой посетителям предлагают горячие напитки и испанские чурросы.

Об этом сообщила LIGA.net со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Кофейня под названием Nice On Cafe открыта на базе первого фирменного магазина корпорации вблизи киевской фабрики "Рошен" на проспекте Науки.

Инвестиции в проект не разглашаются. О планах развития этого направления в компании пока тоже не рассказывают.

Фото: biz.liga.net

Ранее президент Roshen Вячеслав Москалевский говорил о намерении сделать из магазинов кафе-кондитерские, но от этой идеи впоследствии отказался, заявив, что это не его история.

В то же время конкурент Roshen - кондитерская компания АВК - успешно развивает собственную сеть кофеен в Днепре.

Напомним, в июле Roshen запустила новую фабрику в Борисполе. Корпорация также располагает фабриками в Виннице, Киеве и Кременчуге. Раньше у компании также было предприятие в Мариуполе, которое было закрыто зимой 2014 года и впоследствии ликвидировано. За рубежом у Roshen есть предприятия в Венгрии, РоSSии (арестованы) и Литве.

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