Аргентина ограничила торговлю валютой

Крупным экспортерам для покупки валюты потребуется разрешение от Центробанка, а физлица не смогут покупать больше $10 тыс. в месяц.

Аргентина ограничила торговлю валютой
Фото: TravelAsk

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, ограничивающий торговлю иностранной валютой. Этим шагом правительство страны хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Указ был опубликован в воскресенье, 1 сентября. Согласно документу, крупным экспортерам для покупки иностранной валюты и ее перевода за рубеж потребуется разрешение от Центрального банка. Физические лица не смогут покупать больше 10 тыс. долларов в месяц.

Действовать такие меры будут до 31 декабря 2019 года.

Этим шагом правительство Аргентины хочет бороться с продолжающимся экономическим кризисом в стране.

Напомним, экономика Аргентины уже второй год подряд находится в рецессии, а уровень безработицы в стране вырос. В середине августа, после президентских праймериз, в стране рекордно обвалились фондовый рынок и песо.

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