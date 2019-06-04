Правоохранители разоблачили рейдерский захват с вымогательством 10 млн грн

Двух участников рейдерской схемы задержали при получении 415 тыс. долларов.

Правоохранители разоблачили рейдерский захват с вымогательством 10 млн грн
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ и ГБР разоблачили группировку, которая организовала рейдерский захват имущества и имущественных прав собственника гранитных карьеров в Житомирской и Полтавской областях на сумму почти 230 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В начале июня 2019 года правоохранители задержали двух участников рейдерской схемы при получении 390 тыс. долларов за возвращение бизнеса и 25 тыс. долларов США за «решение вопросов» с работниками Госгеонедра. Позже были задержаны еще двое соучастников уголовного сделки.

Фото: ssu.gov.ua

Для организации рейдерского захвата был привлечен чиновник Государственной службы геологии и недр Украины, а также других должностных лиц из контролирующих и правоохранительных органов.

Фото: ssu.gov.ua

С декабря 2018 года до июня 2019 для захвата предприятия были совершены заведомо необоснованные сделки: регистрационные действия внесены в Единый государственный реестр юридических лиц с использованием поддельных документов, в частности печатей и штампов предприятия. При возврате одного из карьеров, от владельца бизнеса злоумышленники требовали 10 миллионов гривен.

Фото: ssu.gov.ua

Во время следствия установлено, что служащие Государственной службы геологии и недр Украины из-за проверок в сфере недропользования оказывали давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату.

Фото: ssu.gov.ua

Всего было десять обысков в Киеве и двух областях Украины, в частности у Председателя Государственной службы геологии и недр Украины, в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины и в одном из банков, где рейдеры получили деньги.

Фото: ssu.gov.ua

По делу было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство), ч. 3 ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.

В деле задокументировано, что фигуранты противоправно завладели частным имуществом, требовали от предпринимателя 390 тыс. долларов США за возвращение собственности, угрожая передать его третьим лицам. Они также требовали 30 тыс. долларов США за возобновление лицензии на добычу недр и оформление акта проверки карьера представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.

«Совместной работой ГБР и СБУ доказали, что можно защитить предпринимателей, установить справедливость и привлечь виновных к ответственности, даже если преступники протянули свое влияние на правоохранительные и государственные органы. ГБР - союзник для всех, кто защищает предпринимателей и закон », - отметил директор ГБР Роман Труба.

К расследованию этого дела было задействовано более 70 сотрудников.

Напомним, 15 мая депутату Киевского облсовета Виталию Карлюку предъявили подозрение в рейдерском захвате агрофирмы погибшего бойца АТО Марка Паславского (позывной "Франко", воевал в составе добровольческого батальона "Донбасс").


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