В Днепре заказали Telegram-бота за 4 млн. Теперь компанию-исполнителя подозревают в коррупции

В чем дело

В декабре 2017 года депутаты Днепровского горсовета проголосовали за создание коммунального предприятия «Информационные системы ДМР» (далее — КП «Информсистемы»). Историю осветило издание БюроUA, пишут AIN.UA .

Руководитель компании Екатерина Смирная заявляла, что предприятие не будет требовать бюджетных денег, а будет зарабатывать самостоятельно — на разработке сайтов. Но эта легенда звучала только на первом заседании. В дальнейшем горсовет увеличил уставной фонд предприятия с 5 000 до 32 млн грн.

Деньги выделили под создание автоматизированных систем управления освещением и движением. Но начали с другого оборудования — «Информсистемы» планировали наладить систему мониторинга и быстрого реагирования на проблемы с лифтами. Первые 8 тендеров, проведенные предприятием, были посвящены именно этому проекту. Торги стартовали 27 февраля, а закрылись 15 марта.

На все тендеры претендовали два участника: ФОП Георгій Щеглов и ООО «І.М.-Бест». Вторая и выиграла заказы. Так продолжалось раз за разом, хотя со временем в торгах появились и другие претенденты.

За 2018 год «Информсистемы» провели 28 торгов и все (из тех, что не были отменены) выиграла «І.М.-Бест». Компании заключили 21 контракт на изготовление, поставку и установку оборудования для автоматизированного управления лифтовым оборудованием в Днепре. Общая сумма заключенных контрактов — 64,9 млн грн.

Сколько тендеров выиграла «І.М.-Бест»

На бумаге компания обещала многое: в 800 лифтах должно было появиться переговорное оборудование, а также сенсоры для записи его активности. Требовалось разработать и единый диспетчерский пункт для приема, сохранения и анализа информации. Его операторы могли бы понять, какие лифты исправны, в каких находятся пассажиры и зафиксированы ли проникновения в инженерные помещения.

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По одному из тендеров, предполагалась разработка и системы обратной связи — Telegram-бота, с помощью которого можно подать заявку о неисправном оборудовании. Также бот должен сообщать об отключениях воды, электроэнергии и чрезвычайных событиях в городе. На разработку выделили 4,09 млн грн, пишет региональное издание «Днепроград».

Схема работы бота

Что не так

Первая же серия тендеров подняла вопрос о прозрачности конкурсов. В первых восьми торгах было всего 2 участника — и они, вероятно, были связаны между собой. Конкурентом «І.М.-Бест» неизменно выступал ФОП Георгій Щеглов.

При этом, как отмечает БюроUA, один из документов на торги этот предприниматель подал с печатью своего прямого конкурента, «І.М.-Бест». Есть и косвенные указания на возможный сговор между участниками: руководители КП «Информсистемы», предприниматель Геогрий Щеглов и исполнители контракта со стороны «І.М.-Бест» были связаны между собой на Facebook.

Однако главная коллизия между коммунальным предприятием и «І.М.-Бест» гораздо очевиднее. По данным государственных реестров, компания «І.М.-Бест» была основана в 2011 году, ее основная специализация до 2018 года — «образование в сфере культуры». Накануне серии победных тендеров, КВЭД сменился на «компьютерное программирование». Компания не раз меняла адрес и основателей.

Как менялись данные об «І.М.-Бест»

Так, в октябре 2018 года в числе ее основателей появился Ивченко Роман Альбертович. Это полный тезка бывшего служащего Национальной полиции города Днепра. Но примечательно другое — в апреле 2018 года Ивченко Роман Альбертович устроился на работу в КП «Информационные системы». Это подтверждает его декларация, поданная в апреле 2018 года и документ, полученный изданием «Информатор». Его должность — ведущий инженер отдела автоматизации и коммуникации.

На момент подписания договоров между КП и «І.М.-Бест» Ивченко работал одновременно в двух компаниях. Из списка собственников «І.М.-Бест» он вышел только 14 января 2019 года. Сроки, когда он находился в числе собственников точно совпадают со временем выигрыша тендеров — это период с апреля 2018 по январь 2019 года. Ни до, ни после этого компания не участвовала в публичных закупках.

После ухода Ивченко компания претерпела дальнейших изменений — место регистрации сменилось на Львов, а название — на «Рух Технологiй». Нынешний собственник: Игорь Сергеевич Дементьев.

Есть вопросы и к выбору подрядчика, у которого «І.М.-Бест» заказала монтаж, настройку и запуск оборудования. Это компания «Диспетчер-СИТИ», которая уже фигурировала в нескольких уголовных производствах по подозрению в растрате бюджетного финансирования.

В чем подозревают компанию

Согласно документам из судебного реестра, прокуратора Днепра подозревает компанию «І.М.-Бест» в незаконном обогащении — сторона обвинения уже получила разрешение суда на изъятие документов и вещей для проведения следственных действий. По версии прокуратуры, между «І.М.-Бест» и КП возник сговор, а сотрудники организовали преступную схему. Доказательство этого: фиктивная конкуренция на торгах, а также неправдивая информация о собственности.

Так, «І.М.-Бест» указывал несуществующие помещения, подавала сомнительные отзывы о предыдущих работах. Прокуратура отмечает, что по 22 договорам между КП и «І.М.-Бест» сумма составила 65 768 700 грн. Судя по всему, сюда закралась ошибка: на самом деле 1 торги были отменены, а общая сумма немного меньше — 64 905 000 грн.

Важнее другое — по состоянию на конец 2018 года, на счета «І.М.-Бест» поступили 32 836 000 млн грн. Все это произошло до того, как была подписана новая серия тендеров еще на 32 млн грн. Сколько всего средств коммунальное предприятие перечислило на счета фирмы-исполнителя — неизвестно.

Сейчас дело еще не завершено — суд лишь разрешил прокураторе получить доступ к документам «І.М.-Бест», КП «Информсистемы» и договорам между ними. Соответствующее постановление опубликовали 15 апреля. Если вина подозреваемых будет доказана, исполнителям схемы грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет.