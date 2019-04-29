Гринписовцы взобрались на нефтяную вышку в Норвегии

"Бурить в Арктике, когда она тает быстрее, чем когда-либо, - это сумасшествие".

Гринписовцы взобрались на нефтяную вышку в Норвегии
Фото: greenpeace.org

Четыре активиста экологической организации Greenpeace взобрались на нефтяную вышку West Hercules, которая стоит на якоре близ самого северного города Норвегии Хаммерфест.

Об этом говорится на сайте Greenpeace.

Фото: greenpeace.org

Буровая установка компании Equinor проходит подготовку к новому сезону работ в Баренцевом море, который начинается в мае.

"Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Вот почему я здесь и делаю все возможное, чтобы сообщить норвежскому правительству, что если мы хотим сохранить нашу планету пригодной для жизни для будущих поколений, мы должны свернуть нефтяную промышленность", - заявила одна из активисток.

Фото: greenpeace.org

"Бурить нефтяные скважины в Арктике, сейчас когда она тает быстрее, чем когда-либо, - это сумасшествие. Мы столкнулись с чрезвычайным климатическим положением и должны прекратить нефтедобычу, именно поэтому сегодня мы вышли на ненасильственную акцию протеста", - прокомментировал ситуацию глава норвежского отделения Greenpeace Фруде Плейм.


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