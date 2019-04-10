На конкурс по управлению "Межигорьем" подали заявки три участника

Двое из них подавались на предыдущий конкурс.

На конкурс по управлению "Межигорьем" подали заявки три участника
Фото: Дмитрий Денисов

На конкурс по выбору управляющего бывшей президентской резиденцией "Межигорье" поступило три заявки, сообщил в фейсбуке глава общественного совета при Агентстве по розыску и менеджменту активов Глеб Каневский.

Желающими оказались общественная организация "НПУ "Межигорье" (фактический управитель резиденцией в настоящее время), ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани".

Это уже вторая попытка государства найти управляющего для "Межигорья".

Раньше агентство хотело найти управляющего движимым и недвижимым имуществом на территории "Межигорья", но конкурс провалился.

На второй конкурс решили выставить не только имущество Межигорья, но и корпоративные права ООО "Танталит", которому принадлежит большое количество объектов на территории резиденции. Также в новом конкурсе сняли требование подавать прогнозы прибыли, акцент будет сделан на качестве содержания имущества.

Напомним, что территория "Межигорья" принадлежит государству, а расположенные на ней здания - компании "Танталит" и экс-президенту Виктору Януковичу. В то же время все эти здания находятся под арестом в рамках уголовного производства.

В 2007 году Виктор Янукович, возглавлявший Кабинет министров, передал "Межигорье" в уставный фонд госкомпании "Надра Украины", после чего она заключила договор мены с фирмой "Мединвесттрейд". Обмен заключался в том, что государство отдает частной фирме "Межигорье", а взамен получает два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5-7.

Спустя два месяца – в ноябре 2007 года – компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" фирме "Танталит", которая владела комплексом до бегства Януковича из Украины.

В сентябре 2016 года Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что обмен между "Надрами Украины" и "Мединвесттрейдом" был неравноценным. Стоимость имущества, которым обменивались компании, в договоре была определена на уровне 111,7 млн гривен. Но выводы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз показала, что "Межигорье" стоило тогда 540 млн гривен. Таким образом, "Надра Украины" недополучила 428,3 млн гривен.

Кроме того, на момент обмена у компании не было согласования от Фонда госимущества и Кабмина.

В 2007 году компанией "Надра Украины" руководил Эдуард Ставицкий (он же Натан Розенберг), который скрывается от украинского правосудия в Израиле.


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