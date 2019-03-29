В Николаеве у собаки, искусавшей 5 человек, подтвердили бешенство

Все пострадавшие обратились в больницу, двое госпитализированы.

В Николаеве у собаки, искусавшей 5 человек, подтвердили бешенство
Фото: tsn.ua

В Николаеве пять человек пострадали от укусов бездомной собаки. Животное удалось отловить, анализ показал, что собака была больна бешенством. Об этом сообщает местное издание "Новости Николаева".

Информацию подтвердил директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский.

"К сожалению, собака была бешеная. Сейчас у меня на руках заключение. На данный момент я нахожусь в городской ветеринарной клинике и мы будем решать, что делать дальше. Нам удалось установить, что это собака минимум укусила восемь человек. Помимо этого её видели на территории «Николаевводоканала», офтальмологической больнице и онкобольнице, где она вступала в драку с местными собаками, которые также были покусаны", - сказал Голобродский.

Директор предприятия сообщил, что покусанные животные установлены и отловлены, предприятие пытается установить других собак, которые могли иметь контакт с бешеным животным.

Трое пострадавших от укусов получили прививки и находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

Бездомных животных, укушенных бешеной собакой, усыпят.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Укртрансгаз" посоветовал Венгрии запастись газом на случай "газовой войны""Укртрансгаз" посоветовал Венгрии запастись газом на случай "газовой войны"
Одессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателяОдессит под видом перевозчика украл 23 тонны семечек у херсонского предпринимателя
FT: Китай отказывается выполнить требование США ослабить ограничения для технологических фирмFT: Китай отказывается выполнить требование США ослабить ограничения для технологических фирм
Суд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственностьСуд отказался вернуть "Укртелеком" Ахметова в госсобственность
Суд запретил ограничивать количество поездок при монетизации льгот на проездСуд запретил ограничивать количество поездок при монетизации льгот на проезд
Блок рекламы


Похожие новости
Крупнейшие банки Германии подтвердили переговоры о возможном слиянииКрупнейшие банки Германии подтвердили переговоры о возможном слиянии
США и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории ИндииСША и Индия подтвердили строительство 6 американских АЭС на территории Индии
Корейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в НиколаевеКорейская Posco Daewoo купила зерновой терминал в Николаеве
Кабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человекаКабмин вернет газовую норму 3,3 кубометра на человека
В Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривенВ Николаеве женщина подделала брендовые часы на 30 млн гривен
НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"НАБУ подозревает семерых человек в присвоении 93,2 млн гривен "Укрзализныци"
Два человека задержаны в Одессе за продажу больницам технического кислорода под видом медицинскогоДва человека задержаны в Одессе за продажу больницам технического кислорода под видом медицинского
Глава НКРЭКУ: правильность формулы "Роттердам+" подтвердили несколько экспертизГлава НКРЭКУ: правильность формулы "Роттердам+" подтвердили несколько экспертиз
Полиция задержала 27 человек за попытку захвата полей в Кировоградской областиПолиция задержала 27 человек за попытку захвата полей в Кировоградской области
В Харьковской области в результате попытки захвата элеватора пострадали четыре человекаВ Харьковской области в результате попытки захвата элеватора пострадали четыре человека
Последние новости
Подгружаем последние новости