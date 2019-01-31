У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м

Миллер скупил целый этаж с мансардой в доме с видом на Неву.

У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м
Фото: группа ЛСР "Строительная корпорация"

РоSSийское издание Baza утверждает, что главе "Газпрома" Алексею Миллеру принадлежит "царь-квартира" площадью 1396 кв. м в центре Санкт-Петербурга на Мытнинской набережной. Раньше квартира была разбита на шесть отдельных апартаментов, но затем их объединили в одну, говорится в публикации.

В этом же доме у Миллера есть еще две квартиры - площадью 401 и 186 квадратных метров. Все три жилых помещения находятся на самом верху - это последний (шестой) этаж и мансарда. Если они объединены, общая площадь жилья Миллера в этом доме составляет 1983 кв.м.

Миллер приобрёл все эти квартиры в 2014 году, говорится в выписке из роSSийского госреестра недвижимости.

Стоимость "царь-квартиры" Миллера оценивается не меньше чем в 1 млрд рублей (более 15 млн долларов).

Напомним, что возглавляет "Газпром" с 2001 года. В феврале 2016 года с ним продлили контракт еще на пять лет.


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