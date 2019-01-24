ЕБРР поможет ФГИ начать "большую" приватизацию

"Только с нашими партнерами удастся ускорить процесс продажи госактивов".

ЕБРР поможет ФГИ начать "большую" приватизацию
Фото: kapital.kz

И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров встретился с главой украинского офиса Европейского банка реконструкции и развития Мариной Петров по вопросам реализации планов "большой" приватизации.

В своей фейсбуке Трубаров написал, что "ФГИ заручился поддержкой ЕБРР относительно путей реализации планов "большой" приватизации на 2019 год".

"Только совместными усилиями с нашими международными партнерами нам удастся ускорить эффективный процесс продажи государственных активов", - считает он.

Во время встречи обсуждались, в частности, пути разрешения ситуации на Одесском припортовом заводе и возможность скорейшего разрешения проблемы с утверждением инвестиционного советника по приватизации Pericles Global Advisory.

ОПЗ остановился весной 2018 года. Предприятие несколько раз пыталось привлечь поставщика газа для возобновления работы по давальческой схеме, но пока без успеха, пишет "Интерфакс-Украина". ОПЗ считает работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд гривен.

Летом 2018 года ФГИ отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Работа советника заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.

Напомним, 16 января Кабинет министров утвердил перечень объектов "большой" приватизации на 2019 год. Госбюджет предусматривает поступление от приватизации 17 млрд гривен, но в 2018 году план по приватизации удалось выполнить всего на 1%.


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