В Калуше загорелся "Карпатнефтехим"

Мэр города заверил в отсутствии опасности для жителей.

Вечером 12 января в Калуше возник пожар на полиолефиновом производстве завода "Карпатнефтехим".

Об этом сообщило местное издание "Вікна".

Причина пожара и его масштабы пока не известны. Мэр города Игорь Матвийчук в комментарии "Вікнам" сказал, что угрозы жителям Калуша нет.

Фото: facebook.com / Калуський формат / Serhiy Mospan

Напомним, что в 2017 году калушский "Карпатнефтехим" возобновил работу после пятилетнего простоя. Это единственный в Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.


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