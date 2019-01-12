В Калуше загорелся "Карпатнефтехим"
Мэр города заверил в отсутствии опасности для жителей.
Вечером 12 января в Калуше возник пожар на полиолефиновом производстве завода "Карпатнефтехим".
Об этом сообщило местное издание "Вікна".
Причина пожара и его масштабы пока не известны. Мэр города Игорь Матвийчук в комментарии "Вікнам" сказал, что угрозы жителям Калуша нет.
Напомним, что в 2017 году калушский "Карпатнефтехим" возобновил работу после пятилетнего простоя. Это единственный в Украине производитель этилена, пропилена, бензола, фракции С9, полиэтилена, а также каустической соды и поливинилхлорида суспензионного.
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