СБУ закончила обыск в доме главы инвесткомпании "Универ" с пустым протоколом

Обыск в офисе инвестиционной компании продолжается.

СБУ закончило обыск в доме главы инвесткомпании "Универ" Тараса Козака без предъявления ему каких бы то ни было обвинений, без изъятия или копирования каких бы то ни было документов. Об этом сам Тарас Козак сообщил LB.ua.

"Протокол обыска пустой. Но обыск в офисе продолжается и, вероятно, продлится до завтрашнего утра", - сказал он. По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.

По информации LB.ua, СБУ расследует дело о манипуляциях с облигациями внутреннего госзайма на нескольких украинских биржах. Интересно, что в деле фигурируют только две биржи из трех, на которых происходят торги этими бумагами. Также в деле фигурируют несколько инвестиционных компаний. Тарас Козак не смог озвучить названия компаний и бирж, поскольку подписал документ о неразглашении информации. Однако он подозревает, что действия СБУ могут быть инициированы компаниями-конкурентами, которые хотят нанести репутационный урон и на время парализовать работу компании "Универ".

Тарас Козак является президентом инвестиционной группы "Универ" с 2005 года, более 20 лет работает в инвестиционно-финансовом секторе. Был совладельцем частного пенсионного фонда и компании по управлении активами в РоSSии, управлял совместными проектами с банками и фондами Швейцарии, США , Венгрии, Великобритании и Польши .

Является экспертом Реанимационного пакета реформ (группа по реформе финансового сектора и пенсионной системы).