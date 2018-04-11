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Предложения "Газпрома" находятся "за гранью фантазии", - Коболев НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с роSSийским «Газпромом», однако предложения «Газпрома» находятся «за гранью фантазии». Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в интервью в DW, передает RBC.ua . «Мы ведем переговоры, я не могу раскрывать их деталей, они конфиденциальны. Но то, что предлагает «Газпром», находится за гранью фантазии любого человека, занятого в газовом бизнесе», — рассказал глава НАК, отвечая на вопрос о возможных прямых поставках роSSийского газа в Украину.

Хвыля

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