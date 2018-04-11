Предложения "Газпрома" находятся "за гранью фантазии", - Коболев

Андрей Коболев

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с роSSийским «Газпромом», однако предложения «Газпрома» находятся «за гранью фантазии».

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев в интервью в DW, передает RBC.ua.

«Мы ведем переговоры, я не могу раскрывать их деталей, они конфиденциальны. Но то, что предлагает «Газпром», находится за гранью фантазии любого человека, занятого в газовом бизнесе», — рассказал глава НАК, отвечая на вопрос о возможных прямых поставках роSSийского газа в Украину.


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