"Укрэнерго" определило лимит "зеленой" генерации в 3 ГВт

Установленная мощность возобновляемых источников энергии может быть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года.

Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины на сегодня может принять еще до 3 тыс. МВт новых мощностей солнечных и ветряных электростанций (СЭС и ВЭС) без риска разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на "круглом столе" в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, такая установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может быть введена в эксплуатацию в декабре 2019 года. При этом объем уже выданных технический условий на присоединение новых мощностей ВИЭ к энергосистеме составляет 7426 МВт (ВЭС - 4200 МВт, СЭС - 3226 МВт).

Как сказал Ковальчук, в случае ввода таких мощностей придется снизить базу АЭС на 5,750 тыс. МВт и увеличить базу ТЭС на 2,800 тыс. МВт. В то же время это противоречит политике декарбонизации, а "зеленая" электроэнергии в разы дороже "атомной".

"Это приведет к необходимости пропорционального снижения базовой мощности АЭС и увеличения генерации на ТЭС для обеспечения необходимых объемов резервов. А это противоречит мировой и национальной политике декарбонизации энергетики, возрастают риски энергетической зависимости", - отметил Ковальчук.

Таким образом, для увеличения доли ВИЭ в энергобалансе необходимо ввести в эксплуатацию электростанции быстродействующего мобильного резерва (газопоршневые станции, ГАЭС) мощностью до 3 тыс. МВт. Это увеличит базовую нагрузку АЭС, снизит нагрузку ТЭС. Балансировать энергосистему на начальном этапе "озеленения" также помогут система регулирования спросом и внедрение рынка вспомогательных услуг.

По словам главы НЭК, завершаются математические расчеты критических значений мощности для СЭС и ВЭС, которые могут быть введены без риска разбалансировки ОЭС Украины.

"У нас осталось немногим более года до времени "Ч". Решение, как будет развиваться энергетика Украины, будет ли "зеленый свет" для дальнейшего развития генерации из возобновляемых источников энергии, должно быть принято уже сегодня как на государственном, так и на уровне всех энергокомпаний", - подчеркнул Ковальчук.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности, но будет преобразовано в частное акционерное общество.

Напомним, в 2017 году количество установленных солнечных панелей в украинских домохозяйствах увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом.