Коломойский о расследовании Kroll: "Гора родила мышь"
"Пусть покажут, какие именно операции нанесли ущерб, в чьих интересах они были сделаны".
Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что результаты расследования компании Kroll по Приватбанку не имеют юридического значения.
Об этом Коломойский, который раньше был совладельцем Приватбанка, сказал в комментарии LB.ua.
"Гора родила мышь. Никакого юридического значения эти данные не имеют. На их расследование Kroll у нас есть свое расследование. И там совсем другие выводы. Удивляет, почему Kroll исследовал только 10-летний период, а не все 25 лет истории банка. Мы 25 лет занимались одним и тем же. Пусть исследуют оставшиеся 15 лет тоже. Затем определение "мошенничество" имеет четкое юридическое значение. Пусть они покажут, какие именно операции нанесли ущерб, в чьих интересах они были сделаны. Это просто пиар Нацбанка, чтобы отвлечь внимание от действий компании ICU, которая помогла вывести из Украины 1,5 млрд долларов. Или от операции "Лолита", - сказал Коломойский.
Напомним, что в Kroll заявили, что Приватбанк перед национализацией был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет. Это привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере 5,5 млрд долларов США.
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