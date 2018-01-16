Коломойский о расследовании Kroll: "Гора родила мышь"

"Пусть покажут, какие именно операции нанесли ущерб, в чьих интересах они были сделаны".

Игорь Коломойский Фото: PhtoXPress

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что результаты расследования компании Kroll по Приватбанку не имеют юридического значения.

Об этом Коломойский, который раньше был совладельцем Приватбанка, сказал в комментарии LB.ua.

"Гора родила мышь. Никакого юридического значения эти данные не имеют. На их расследование Kroll у нас есть свое расследование. И там совсем другие выводы. Удивляет, почему Kroll исследовал только 10-летний период, а не все 25 лет истории банка. Мы 25 лет занимались одним и тем же. Пусть исследуют оставшиеся 15 лет тоже. Затем определение "мошенничество" имеет четкое юридическое значение. Пусть они покажут, какие именно операции нанесли ущерб, в чьих интересах они были сделаны. Это просто пиар Нацбанка, чтобы отвлечь внимание от действий компании ICU, которая помогла вывести из Украины 1,5 млрд долларов. Или от операции "Лолита", - сказал Коломойский.