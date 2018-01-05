Стартап-ландшафт CEE: насколько развита украинская экосистема по сравнению с соседними странами (исследование)

Регион Центральная и Восточная Европа в плане стартап-рынков очень неоднороден. Например, Эстония и Словения могут похвастаться достаточно развитыми экосистемами, в свою очередь постсоветские страны сильно отстают — разрыв между первыми и вторыми колоссальный. Исследователи отмечают, что лидером региона по технологическим активам, количеству стартапов и объем инвестиций в абсолютном выражении является РоSSия, хотя Эстония и Словения опережают ее в относительном выражении (на душу населения). Украина же на общей карте выглядит в буквальном смысле бледно, пишут AIN.UA .

В целом на регион CEE приходится менее 1% мирового объема инвестиций. Лидерами по объему привлеченных венчурных денег являются Эстония (примерное 50 евро на душу населения), Латвия и Словения (10-30 евро на душу населения). Для сравнения в Украине этот показатель на уровне 1-5 евро на душу населения (первая инфографика).

По мнению экспертов, Украина относится к странам с «зарождающейся» стартап-экосистемой (вторая инфографика). Для сравнения, РоSSия, Польша , Венгрия и другие признаны странами с почти созревшей экосистемой, а Беларусь — активно развивающейся. Украинский стартап-рынок также записали во вторую группу — «рынки ранней стадии» (третья инфографика). В то же время большинство стран региона входят в группу 3 — «зрелые рынки».

Данные на первом графике — 2016 год. Данные на втором графике получены от местных экспертов. Рейты на третьем графике определены на основании первого графика.

Несмотря на то, что РоSSия может похвастаться значительными цифрами по инвестициям в абсолютном выражении (около $900 млн в 2016 году), ее венчурная активность выглядит более чем скромно по сравнению с ведущими мировыми рынками (США: $70 млрд, Китай : $30 млрд).

Если смотреть на регион без учета РоSSии, то, по данным исследования, Украина — на третьем месте по объемам привлеченных инвестиций после Беларуси и Венгрии. Мы опередили даже высокоразвитую Эстонию по количеству венчурных денег: как видно на графике, в 2016 году в Украине заключили сделки на более $75 млн.

На графике представлены порядковые величины, а не точные данные. Оценки основаны на одном или нескольких местных источниках, которые обычно принимают во внимание сделки

в международном измерении и, в некоторых случаях, нераскрытые сделки. Данных по Боснии и Гервцоговине, а также по Грузии получить не удалось.

В большинстве стран, в том числе в Украине, местные инновационные экосистемы развиваются достаточно активно, но в некоторых государствах, а именно в Албании, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Молдове, Черногории и Сербии, темпы роста стартапов очень низкие. И объемы инвестиций в этих государствах стремятся к нулю.

Последняя инфографика посвящена ICO. К сожалению, она отражает лишь общее положение дел в регионе без разбивки по странам, однако из нее видно, как Центральная и Восточная Европа осваиваются в криптоинвестиционном мире в общемировом масштабе. И тут все очень неплохо.

Несмотря на то, что по объемам венчурных денег регион сильно отстает, на CEE приходится более трети (33%) всех известных ICO и четверть всех привлеченных данным способом денег ($822 млн). Средние сборы в рамках региональных ICO также не сильно отстают от общемировых: $3,11 млн в Центральной и Восточной Европе по сравнению с $4,15 млн в общем по миру.