В Днепре началось строительство современной взлетно-посадочной полосы аэропорта

В аэропорту Днепра начали создание новой взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. Это позволит принимать большие самолеты и увеличить пассажиропоток до 4 млн человек. Подробности рассказала пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«Строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра - историческое событие. Важный проект для Днепропетровской области и для Украины в целом. Ведь современный аэропорт - не только возможность путешествовать с комфортом. Это привлечение инвестиций, развитие экономики, инфраструктуры, туризма», - отметил первый заместитель главы облгосадминистрации Владимир Орлов.

Работы, выполняемые по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка», предусматривают создание полосы протяженностью 3 200 м и шириной 45 м. Ее оснастят новейшим светосигнальным и радиотехническим оборудованием, которое позволит сажать самолеты даже в туман.

Также проект предусматривает новую систему энергопитания, мощные водоотводы и современные очистные сооружения.

Сейчас ведутся подготовительные работы, к которым привлечены 40 единиц техники и около 100 специалистов. Их количество будут наращивать.

После завершения аэропорт Днепра будет способен принимать пассажирские самолеты класса Boeing 777 и Airbus A330. Пропускная способность аэропорта увеличится с 400 тысяч пассажиров в год до 1 млн. А в перспективе до 2045 года прогнозируемый пассажиропоток увеличится до 4 млн.

Параллельно со строительством полосы, выполняюемым Onur, частный инвестор - компания DCH работает над созданием нового терминала. В нем будут три здания: пассажирский терминал, VIP-терминал и административно-бытовой комплекс. Здесь будут работать 20 стоек регистрации, 6 выходов на посадку, а пропускная способность вырастет до 11 тыс. пассажиров в сутки.

Как заявлял в начале года президент Владимир Зеленский, по программе «Большая стройка» будет проведена реконструкция 16 аэропортов в разных городах Украины. Целью программы является восстановление регулярного регионального сообщения и создание национальной авиакомпании.