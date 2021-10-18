Поставщики автокомпонентов попытаются взыскать ущерб с автопроизводителей за отмену заказов

Сейчас уже всем стало ясно, что цепочки поставок в автомобильной промышленности серьёзно нарушены, но если до сих пор речь шла о невозможности автопроизводителей собрать необходимое количество машин из-за дефицита чипов, то претензии смежников рискуют оказаться новым явлением, негативно влияющим на издержки автогигантов.

Источник изображения: Reuters

Перекосы в автопроме привели к тому, как поясняет Reuters, что производители тех же пластиковых деталей интерьера и кузова столкнулись с массовыми отказами клиентов от закупки этого вида продукции. Необходимость хранить излишки на складах вызывает рост постоянных затрат производителей комплектующих, и некоторые готовы взыскивать этот ущерб со своих клиентов в лице автопроизводителей.

По крайней мере, такой решимости полна французская компания Novares, собирающаяся взыскать десятки миллионов евро с автопроизводителей, которые внезапно отказались от получения деталей интерьера автомобилей в условиях полупроводникового кризиса. Решение автогигантов приостановить закупку комплектующих в ситуации, когда они вынуждены останавливать конвейер из-за нехватки чипов, вполне обосновано. Французский поставщик снабжает пластиковыми деталями каждый третий автомобиль в мире, с начала года он столкнулся с двумя тысячами случаев отказа клиентов от получения продукции. Примерно сотня прецедентов сопровождалась срочными отказами, когда поставщик предупреждался о намерениях клиента всего за двое суток.

Сейчас Novares ведёт переговоры с клиентами, которые могут хотя бы частично компенсировать возникшие из-за затоваривания складов убытки. Не все автопроизводители готовы идти на уступки, как поясняет руководство компании. Часть убытков придётся взыскивать в судебном порядке. Очевидно, что при любом исходе подобных конфликтов оплачивать издержки в конечном итоге придётся потребителям.



