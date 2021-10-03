На Львовщине восстановили медико-спасательную авиацию

Фото: mvs.gov.ua

Во Львовской области восстановлена аэромедицинская эвакуация больных. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

На круглосуточном дежурстве будет находиться французский вертолет Нацполиции Airbus Helicopters Н145.

"Программа медико-спасательной авиации введена МВД совместно с МОЗ для помощи гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах. Куда нельзя добраться автомобилем и когда счет идет на минуты - тогда будут работать вертолеты", - рассказал министр.

Фото: mvs.gov.ua

Монастырский рассказал, что в состав экипажа входят пилоты и медики, чередование осуществляется круглосуточно без выходных. Сейчас готовность к вылету составляет 7-10 минут. В ближайших планах довести это время до 5 минут.

Фото: mvs.gov.ua

Вертолет оборудован для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Также он может использоваться для воздушного десантирования, разведки и розыска людей. Оборудован всем необходимым для работы медиков по спасению жизни людей.

Фото: mvs.gov.ua

"В наших планах - в течение 3-х лет сделать такие авиабазы в каждой области Украины. Решаем вопросы инфраструктуры и рассчитываем на помощь местных общин", - отметил министр.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua