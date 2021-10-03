На Львовщине восстановили медико-спасательную авиацию
На круглосуточном дежурстве будет находиться вертолет Нацполиции.
Во Львовской области восстановлена аэромедицинская эвакуация больных. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.
На круглосуточном дежурстве будет находиться французский вертолет Нацполиции Airbus Helicopters Н145.
"Программа медико-спасательной авиации введена МВД совместно с МОЗ для помощи гражданам, нуждающимся в неотложной медицинской помощи и проживающих в отдаленных населенных пунктах. Куда нельзя добраться автомобилем и когда счет идет на минуты - тогда будут работать вертолеты", - рассказал министр.
Монастырский рассказал, что в состав экипажа входят пилоты и медики, чередование осуществляется круглосуточно без выходных. Сейчас готовность к вылету составляет 7-10 минут. В ближайших планах довести это время до 5 минут.
Вертолет оборудован для выполнения эвакуационных и санитарных нужд. Также он может использоваться для воздушного десантирования, разведки и розыска людей. Оборудован всем необходимым для работы медиков по спасению жизни людей.
"В наших планах - в течение 3-х лет сделать такие авиабазы в каждой области Украины. Решаем вопросы инфраструктуры и рассчитываем на помощь местных общин", - отметил министр.
Напомним, в апреле на Львовщине начала дежурства санитарная бригада Авиационной системы МВД.