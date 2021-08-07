Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Беларусь

В то же время из Багдада в Минск отправят самолеты, чтобы забрать иракцев на родину.

Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Беларусь
Фото: facebook.com/iraqi.airways.official

Ирак приостанавливает пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок. Решение касается всех авиаперевозчиков.

Об этом сообщает Управление гражданской авиации Ирака в Facebook.

"На основании распоряжений правительства Управление гражданской авиации Ирака объявило о прекращении всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь)", - говорится в сообщении.

Власти Ирака призвали ждать дальнейшего сообщения по этому поводу.

В то же время отмечается, что самолеты отправят из Багдада в Минск только для того, чтобы забрать иракцев на родину.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, которые незаконно попали через Беларусь в Литву, а также убедить иракские власти уменьшить количество авиарейсов в Минск.

В июле авиакомпания Iraqi Airways объявила об удвоении количества рейсов в Минск с 1 августа. Отмечалось, что это связано с высоким спросом на это направление.

Авиакомпания Iraqi Airways используется белорусским режимом для гибридной войны с Европейским Союзом. По данным оппозиции Беларуси, этими рейсами граждане Ирака и других государств Ближнего Востока организованно прибывают в Минск, получают туристические визы, а затем перебрасываются к линии государственной границы для перехода на территорию Литвы.

Напомним, что за последние месяцы Литва столкнулась с многократным увеличением потока нелегалов из Беларуси. В течение 2021 года границу с Беларусью нелегально перешли уже более четырех тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорила, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы в ответ на санкции, введенные после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В начале июня Литва начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью и инициировала новые санкции против режима Александра Лукашенко.

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