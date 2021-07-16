Двое юношей на Ровенщине погибли в ДТП с участием американских граждан

Они выехали со второстепенной дороги на мотоцикле, не пропустив микроавтобус.

Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области на трассе М-07 Киев - Ковель - Ягодин около четырех утра в пятницу погибли двое юношей.

По данным областного управления полиции, они выехали на мотоцикле Viper с второстепенной дороги возле села Сошники и не пропустили микроавтобус на главной. В результате столкновения 19-летний житель Вараша и 18-летний житель села Вырка погибли на месте от полученных травм. Оба были без шлемов.

В микроавтобусе ехала семья американских граждан - супруги и трое детей. Они не пострадали.

По факту ДТП возбуждено производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, что в Яготине Киевской области водитель в состоянии наркотического опьянения сбил 62-летнюю женщину и врезался в заправку. Пенсионерка скончалась в больнице.