В МВД предупреждают о перебоях с выдачей водительских удостоверений, потому что закончились бланки

О возобновлении предоставления услуг сообщат позже.

В МВД предупреждают о перебоях с выдачей водительских удостоверений, потому что закончились бланки
Фото: hsc.gov.ua

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел предупреждает о возможных перебоях с выдачей водительских удостоверений из-за того, что закончились бланки.

Об этом сообщается на сайте главного сервисцентра МВД.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение оказания административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

По информации госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина"", возобновление изготовления бланков, свидетельств о регистрации транспортных средств планируется через два дня.

О возобновлении предоставления услуг сообщат позже.

Напомним, в феврале прошлого года МВД запустило онлайн-сервис восстановления утерянных водительских удостоверений. Отмечалось, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

Ранее электронные водительские права позволили использовать как удостоверение личности в поездах, а также на внутренних авиарейсах. Первое мобильное приложение государства в смартфоне "Дія" было запущено 11 декабря 2019 года. С его помощью можно в электронном виде использовать водительские права и техпаспорт.

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