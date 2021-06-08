Суды продолжают штрафовать “евробляхеров“ на 170 000 грн

В Украине вступил в силу закон №1403-ІХ, предусматривающий введение льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Многие "евробляхеры" поэтому думают, что их не будут штрафовать на 170 000 гривен. И ошибаются. Несмотря на подписанный закон, суды выписывают им огромные штрафы….

В частности, по делу №725/489/21 суд признал гражданина виновным в нарушении срока пребывания автомобиля в Украине в режиме "транзит" и наложил на него штраф в размере 170 000 гривен.

Началась эта история с того, что таможенники, анализируя базу, обнаружили, что в 2018 году гражданин ввез в Украину автомобиль на иностранной регистрации и до сих пор его не вывез. Ему прислали вызов с просьбой предоставить объяснения о причинах невывоза. Гражданин вызовы проигнорировал и объяснений не предоставил.

В отношении него составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 6 ст. 470 Таможенного кодекса и передали дело в суд. В суд гражданин, кстати, тоже не явился.

Таким образом, вступление в силу закона про доступную растаможку само по себе не освобождает водителей, которые ввезли машины на еврономерах в Украину, от штрафа.