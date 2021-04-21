"Укрзализныця" решила вопрос о поставках дизтоплива

Сейчас компания и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки.

"Укрзализныця" решила вопрос о поставках дизельного топлива на ближайший период. Уже достигнуто соглашение с поставщиками по восстановлению его поставки.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Сейчас Укрзализныця и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", - цитирует руководителя "Укрзализныци" пресс-служба компании.

В компании уверяют, что "Укрзализныця" проводит работу по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта.

"Компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгую перспективу", - отмечают в УЗ.

19 апреля "Укрзализныця" сообщила, что запасов дизельного топлива хватит только на четверо суток. Компания подписала два контракта на поставку 10 тыс. тонн горючего, но поставщики отказываются его отгружать.

Напомним, что в 2017 году с горючим для УЗ сложилась подобная ситуация. 2 сентября сообщили, что его хватит еще только на восемь дней. Недостаток дизтоплива на железной дороге прежде всего был связан с провалом "формульного тендера" на закупку 90 тыс. т дизельного топлива, запланированного на 2 сентября. Тендер должен был состояться еще в начале года, однако по факту вышел на финишную прямую лишь в августе и был обжалован трейдерами в АМКУ.

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизельного топлива в Украине. Годовая потребность по состоянию на 2017 год составила 300-350 тыс. т. В 2015 году компания пыталась изменить систему закупок, с апреля 2017 года она перешла на закупки через систему ProZorro. Это позволило снизить закупочные цены до рыночных, однако несовершенство тендерной документации позволяло участникам тендеров постоянно блокировать торги.

В 2019-м из-за блокирования тендеров Антимонопольным комитетом "Укрзализныця" вынуждена была покупать партию дизельного топлива с применением переговорной процедуры. В "Укрзализныце" были заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива.