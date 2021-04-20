НБУ приостановил лицензии четырех страховщиков ОСАГО

Национальный банк Украины принял решение применить к четырем страховым компаниям меры воздействия в виде временного приостановления всех лицензий. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: ukasko.ua

Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 19 апреля.

На этот раз Комитет рассмотрел четыре акта, составленные за нарушение страховщиками, имеющими лицензии на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств, являющихся членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

По результатам рассмотрения актов решено приостановить лицензии четырех компаний:

ОДО «СК «Ю.Ес.Ай.»

ЗАО «СГ «Ю.Би.Ай.-Кооп»

ОДО «Международная страховая компания»

ЧАО «СК «Глобал Гарант».

Причина

«Все вышеуказанные страховщики не выполняют норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рискованности операций, а сформированные страховые резервы не были размещены в определенных категориях приемлемых активов в полном объеме», — сказано в сообщении.

В то же время НБУ отмечает, что фактический запас платежеспособности АО «СК «Глобал Гарант» и ООО «СК «Ю.Ес.Ай» является меньше расчетного нормативного запаса платежеспособности, а ОДО «Международная страховая компания» дополнительно не придерживается норматива качества активов.

«Указанные страховщики не придерживались обязательных финансовых нормативов также в первом полугодии 2020 года. По состоянию на дату применения мер воздействия страховщиками не были устранены зафиксированные нарушения самостоятельно», — отмечает НБУ.

В целом на указанных страховщиков приходится около 8% рынка ОСАГО.

Решение о применении мер

Решение о применении мер воздействия вступает в силу с 20 апреля 2021 года. С этого момента и до прекращения нарушений указаны страховые компании теряют право заключать новые договора страхования и договора страхования, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам.

Страховщики обязаны до 3 июня 2021 года устранить нарушения и предоставить в Национальный банк отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.

Напомним

Автогражданка — один из самых социальной видов страхования в Украине. В 2020 году договора «автогражданки» были оформлены для более 8,3 млн автомобилей, владельцами которых уплачено более 6,1 млрд грн страховых премий.