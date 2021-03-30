Железнодорожники подняли 8 вагонов "Интерсити +", сошедшего с рельсов возле Запорожья

"Укрзализныця "сообщила о ходе восстановительных работ вблизи станции Славгород, где накануне сошел с рельсов поезд "Интерсити+".

Сейчас железнодорожники подняли восемь из девяти вагонов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Отмечается, что головной вагон уже на колесах, каркас во время подъема не поврежден - для этого пришлось изучать схемы разгрузки Hyundai после доставки из Южной Кореи.

Кроме специалистов УЗ, также привлечены специалисты Hyundai Rotem, которые на месте событий следят за минимизацией повреждений и подготовкой к скорейшему восстановлению вагонов.

В сообщении отмечается, что еще один вагон будет поднят с помощью специального рельсового крана.

Завершение работ планируется до 21:00, после этого - полное восстановление пути и следование без задержек.

Напомним, вчера, 29 марта, недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов поезд хюндай "Киев-Запорожье". В пресс-службе "УЗ" сообщили, что во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

В связи с ремонтными работами на путях движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья будут пущены в объезд. Организованы автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также к другим станциям.