На Николаевщине в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека

ДТП произошло на автодороге "Одесса - Новый Буг".

В субботу, 27 марта, вблизи с. Прибужаны Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

ДТП произошло на автодороге "Одесса - Новый Буг".

На место происшествия был направлен дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Фото: ГСЧС

Как стало известно, столкнулись грузовой автомобиль Renault Magnum и легковой OPEL Vectra.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

"В результате лобового столкновения погибли три человека из легкового автомобиля. Спасатели деблокируют тела людей из расплющенного автомобиля после завершения работы следственно-оперативной группы полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, на Одесской трассе легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик, водитель погиб.

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