В Японии выпустят электромобили за 3 000 долларов

Автопроизводители в Японии через некоторое время начнут продавать электромобили стоимостью около 3 000 долларов. Такой прогноз сделал генеральный директор японской компании Nidec, которая специализируется на производстве двигателей, Сигенобу Накамори. Об этом сообщает Nikkei.

В Японии выпустят электромобили за 3 000 долларов

Накамори утверждает, что электромобиль за 3 000 долларов вполне реален. При этом он сослался на то, что, мол, в Китае выпускают электрокар стоимостью 4 300 долларов, и он успешно продается.

Речь идет про электрический мини-кар Wuling, который действительно в базовой комплектации стоит 4 300 долларов. Его продажи начались в середине 2020 года. Сейчас популярность Wuling в Поднебесной быстро растет.

Накамори считает, что в скором времени дешевые электромобили «взорвут» автомобильный рынок. В первую очередь они будут интересны в Индии, странах Азии, а также на Ближнем Востоке.

Компания Nidec планирует стать мировым лидером по выпуску недорогих электромоторов. Это позволит автопроизводителям делать дешевые электрокары.

Ранее стало известно, что Volkswagen планирует выпустить на рынок новый электромобиль класса VW Polo за 20 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

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