Автопарк Национальной полиции пополнился 310 седанами

Авто переоборудованы в соответствии с потребностями ведомства.

Фото: autoconsulting.ua

В конце 2020 года Национальная полиция получила 310 седанов "Peugeot 301".

Об этом пишет autoconsulting.ua.

Автомобили адаптированы к климатическим и дорожным условиям в Украине.

Седаны были закуплены через дилера Peugeot - компанию "Илта" и переоборудованы компанией "Спец-Ком-Сервис". В частности, установлены специальные сигналы, различные средства связи, а также нанесены ведомственные опознавательные знаки и эмблемы.

Фото: autoconsulting.ua

Фото: autoconsulting.ua

"Автомобили представлены в комплектации 1.6 VTi 115 МКПП Active, которая во многом является оптимальной. Например, двигатель 1.6 VTi 115 достаточно мощный и проверенный временем. Традиционная «механика» способна служить очень долго, при этом поможет снизить расходы", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайших нескольких лет Национальна полиция планирует закупить как минимум 822 автомобиля.

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