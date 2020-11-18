"Киевский метрополитен" объявил тендер на проектирование второго выхода станции "Вокзальная"

"Киевский метрополитен" разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода для станции "Вокзальная" и реконструкцию самой станции.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион состоится через три дня после завершения подачи заявок.

Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции.

Станция "Вокзальная" - одна из пяти, которые заработали в первом пусковом комплексе 1960 года. Реконструкция ее инфраструктуры не проводилась с момента начала работы.