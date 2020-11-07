В Закарпатье ДТП с похищенной машиной не помешало угонщику украсть вторую

В Закарпатье мужчина ухитрился угнать за одну ночь две машины и при этом на одной из них попасть в ДТП. О приключениях отчаянного любителя покататься на чужих автомобилях поведали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Сегодня, 7 ноября, ночью 53-летний житель города Хуст Закарпатской области обратился в полицию с заявлением о похищении его микроавтобуса с территории станции техобслуживания.

Полиция, немедленно прибывшая на вызов к месту хищения, выяснила: микроавтобус – не единственный транспорт, который был этой ночью похищен с территории СТО. Оказывается, немногим позже оттуда был угнан еще и автомобиль ВАЗ-2107.

Чуть позже полицейские выяснили обстоятельства обоих угонов. Сначала 30-летний угонщик похитил микроавтобус. Однако далеко уехать на нем мужчина не сумел. Он попал в аварию. Несмотря на полученные повреждения, микроавтобус остался на ходу, и похититель смог на нем вернуться обратно на СТО. Там он оставил разбитый микроавтобус и пересел на ВАЗ.

На втором похищенном автомобиле ему, таки, удалось скрыться от полиции. Правда - лишь на какое-то время. Угонщика разыскали и задержали. Пока его пыл остужают в КПЗ, а затем суд будет решать, какую меру пресечения ему избрать.

Напомним, в ДТП, случившемся в Харькове, пострадали шесть человек. Там после столкновения двух автомобилей один из них вылетел на остановку.