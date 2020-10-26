Украинская авиакомпания сокращает внутренние перелеты и расширяет внешние

Украинская авиакомпания сокращает внутренние перелеты и расширяет внешние

Украинская авиакомпания Windrose (Роза Ветров) в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев. Авиакомпания решила не выполнять перелеты по данному маршруту по коммерческим причинам. В тоже время Windrose анонсировала запуск рейсов с начала декабря из Киева в Подгорицу, Белград и Скопье.

Об этом KV стало известно из сообщения avianews.com со ссылкой на колл-центр авиакомпании. 

“Там не смогли уточнить, планирует ли в будущем авиакомпания вернуться на эту линию”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, которые успели купить билеты на отмененные рейсы, могут бесплатно перебронировать вылеты на альтернативные маршруты, например, из Днепра.

Маршрут Запорожье-Киев кроме Windrose обслуживали три авиакомпании:SkyUp и “Мотор Сич”.

Также сообщается, что на данный момент Windrose оставила в своем расписании внутренние рейсы из аэропорта Борисполь во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Херсон, Днепр и Харьков.

В тоже время Windrose анонсировала запуск рейсов с начала декабря из Киева в Подгорицу, Белград и Скопье.

Как сообщала KV, в начале текущего года авиакомпания “Роза Ветров” заявила о расширении программы внутренних перелетов до шести направлений в сезоне летней навигации 2020 года – Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Запорожье, Киев-Днепр, Киев-Одесса и Киев-Николаев. Поэтапный запуск дополнительных маршрутов начнется с 13 апреля.

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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