Украинская авиакомпания сокращает внутренние перелеты и расширяет внешние
Украинская авиакомпания Windrose (Роза Ветров) в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье-Киев. Авиакомпания решила не выполнять перелеты по данному маршруту по коммерческим причинам. В тоже время Windrose анонсировала запуск рейсов с начала декабря из Киева в Подгорицу, Белград и Скопье.
Об этом
“Там не смогли уточнить, планирует ли в будущем авиакомпания вернуться на эту линию”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что пассажиры, которые успели купить билеты на отмененные рейсы, могут бесплатно перебронировать вылеты на альтернативные маршруты, например, из Днепра.
Маршрут Запорожье-Киев кроме Windrose обслуживали три авиакомпании:SkyUp и “Мотор Сич”.
Также сообщается, что на данный момент Windrose оставила в своем расписании внутренние рейсы из аэропорта Борисполь во Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Николаев, Херсон, Днепр и Харьков.
В тоже время Windrose анонсировала запуск рейсов с начала декабря из Киева в Подгорицу, Белград и Скопье.
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