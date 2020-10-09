Крупнейший лоукостер Европы понес убытки на $1 миллиард
EasyJet обратилась к правительству Великобритании с просьбой о дополнительной финансовой помощи.
Британская авиакомпания EasyJet впервые за 20 лет своей деятельности понесла убытки более чем на $ 1 миллиард из-за коронавируса.
Об этом сообщает The Gardian.
"Авиакомпания заявила, что ожидает убытков до налогообложения от 815 до 845 млн фунтов стерлингов за год (1,05-1,09 млрд долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Также EasyJet обратилась к правительству Великобритании с просьбой о дополнительной финансовой помощи.
В компании отметили, что с целью оптимизации расходов в зимнем сезоне сосредоточатся на выгодных рейсах. С октября и до конца года перевозчик будет выполнять только четверть своих рейсов.
В EasyJet добавили, что пандемия коронавируса стала самой серьезной угрозой в истории авиации.
Напомним, в сентябре в ООН оценили ущерб в сфере туризма из-за коронавируса. Потери индустрии туризма составляют около $460 миллиардов.