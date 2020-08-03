ДТП на Прикарпатье: пьяные полицейские сбили двух велосипедистов и сбежали с места аварии

На Прикарпатье произошло ДТП с участием полицейских, которые на автомобиле Audi A6 наехали на двух велосипедистов и скрылись с места происшествия. Авария произошла в селе Старые Куты, на Косовщине. Пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Водитель и пассажир Audi – полицейские Косовского отделения полиции, которые не находились в то время на службе. По словам свидетелей, полицейские, вероятно, были выпившие.

Жертвами наезда оказались 16-летний парень и его отец. После столкновения с автомобилем полицейских врачи диагностировали у них легкие телесные повреждения. У 16-летнего парня травма ноги, у отца – черепно-мозговая травма.

По факту ДТП полицейские Ивано-Франковской области начали служебное расследование, а ГБР открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. После аварии полицейских сразу отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Недавно на Львовщине полицейский сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. Об инциденте стало известно лишь спустя три дня, когда нашли виновника ДТП и его авто. Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы.