“Слуги народа” предлагают увеличить армию плательщиков транспортного налога

В Верховной Раде (ВР) зарегистрировано три законопроекта, предлагающие изменить правила ввоза транспортных средств на территорию Украины, в частности, с 1 января 2021 года отменить уплату акцизного сбора как на новые, так и подержанные авто. При этом, значительно изменится начисление транспортного налога, который будет распространятся на более дешевые автомобили и авто большего возраста. Все это на руку покупателям дорогих автомобилей с большими объемами двигателей. Вводится также обязательный техосмотр.

Об этом KV стало известно из текстов законопроектов: №3704 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога”, №3705 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога", №3706 “О внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины”, опубликованных на сайте ВР..

Законопроектом №3704 предлагается освободить от уплаты акцизного сбора:

легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более;

до 31 декабря 2020 года участников, ветеранов и инвалидов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования.

Кроме этого, "атовцы" также освобождаются от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты (м.з.п., сейчас 4723 гривен), и транспортное средство не произведено в стране-агрессоре.

К сведенью, общее количество участников боевых действий составляет сейчас около 400 тыс. человек.

В данный момент акцизный сбор рассчитывается на основе объема цилиндров двигателя, типа топлива и возраста автомобиля. Чем больше объем двигателя и старше автомобиль, тем больше налог.

Под льготное налогообложение не подпадают транспортные средства стандарта Евро-2, которые выпущены до 1995 года, дороже 200 размеров м.з.п. (порядка 944,6 тыс. гривен) и происхождением из страны-агрессора.

Для владельцев так называемых “евроблях”, которые уже завезены в страну, также предусматривается льготное налогообложение – в течение 180 дней со дня вступления законов в силу можно растаможить автомобиль без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8500 гривен в госбюджет.

По всей вероятности, чтобы компенсировать потери бюджета от поступлений акцизного сбора, законопроектом предлагается с 1 января 2021 года изменить уплату транспортного налога за счет:

расширения перечня объектов налогообложения – мотоциклами и водными видами транспорта;

уменьшения порога среднерыночной стоимости транспортных средств с 375 до 200 размеров м.з.п. (по состоянию на 2020 год с 1773,3 тыс. гривен до 944, 6 тыс. гривен);

увеличения возрастного порога с пяти до восьми лет с даты выпуска.

От уплаты транспортного налога будут освобождены транспортные спецсредства, входящие в состав ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов, объектов социальной и спортивной сфер, водный коммерческий транспорт.

Ставка налога устанавливается из расчета шести размеров м.з.п. (по состоянию на 2020 год это 28,3 тыс. гривен вместо действующей на сегодня ставки в 25 тыс. гривен). Полная ставка налога будет уплачиваться за авто не старше пяти лет, а для 5-8-летних авто устанавливается понижающий коэффициент 0,5 (т.е. на 2020 год – 14,5 тыс. гривен).

Таким образом, авторы законопроектов расчитывают на расширение “армии” плательщиков транспортного налога, и многим не выгодна отмена акцизного сбора таким способом.

К примеру, если сегодня купить новый автомобиль с объемом бензинового двигателя 3500 куб. см, акциз составит 350 евро, а уплата транспортного налога за три года с пятого по восьмой год эксплуатации составит 43,5 тыс. гривен (14,5 х 3), что в переводе в евро на сегодняшний день порядка 1327 евро. За ввоз такого же четырехлетнего автомобиля сумма транспортного налога с пятого по восьмой год эксплуатации, будет приблизительно соответствовать действующему сегодня акцизу.

Если приобретать четырехлетний автомобиль с объемом бензинового двигателя 6000 куб. см, то уплата акциза составила бы уже 2400 евро, что почти в два раза больше суммы транспортного налога с пятого по восьмой год эксплуатации.

Как видим, отмена акциза выгодна только покупателям б/у автомобилей с большим объемом двигателя.

Для авто, не соответствующих нормам Евро-4, законопроект вводит с 1 января 2021 года (с момента отмены акцизного сбора) проведение техосмотра в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

При импорте новых тракторов для полуприцепов (седельные тягачи), бортовых полуприцепов, полуприцепов-рефрижераторов, полуприцепов-контейнеровозов временно, до 1 января 2025 года, можно будет получить отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) на срок до 36 календарных месяцев, без начисления процентов и пени.

Отметим, что подобная норма уже действовала до 1 января 2020 года – рассрочить НДС можно было на 24 месяца.

Напомним, что на данный момент акциз рассчитывается по формуле, установленной законом №2611-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств”:

Ставка = Ставка базовая ? Коэффициент двигателя ? Коэффициент возраста двигателя, где

Базовая ставка – это ставка налога в евро за одну машину. -

Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000.

Коэффициент возраста – число лет с года, следующего после года производства транспорта.

Для новых автомобилей ставка равняется 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15.

Среднерыночная стоимость автомобиля для уплаты транспортного сбора определяется Минэкономразвития по методике, утвержденной Кабинетом министров, по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года, исходя из марки, модели, года выпуска, объема двигателя, типа горючего.