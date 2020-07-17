В Николаеве "Лексус" с голым водителем влетел в супермаркет

В Николаеве “Лексус“ с голым водителем влетел в супермаркет: виновник пытался сбежать

В Николаеве случилось очередное приключение с пьяным водителем. На этот раз водитель на "Лексусе" влетел прямо в стену супермаркета. О происшествии рассказывает местный медиа-ресурс Новости N.

Автопроисшествие произошло вчера, 16 июля, вечером на улице Чкалова. К счастью, виновник и главный "герой" ДТП остался жив да еще и хотел сбежать от полицейских. Однако далеко убежать ему не удалось.

Правоохранителям, после небольшой погони, удалось поймать горе-водителя. Выяснилось, что мужчина был изрядно навеселе и, видимо, из-за этого перепутал дорогу со стеной супермаркета. Но очевидно, от удара об стену хмель начал из него выветриваться: осознав, что он натворил, водитель стал убегать с места происшествия. Однако полицейские его быстро догнали.

Мужчина где-то, очевидно, пропил не только мозги, но и свой наряд, потому что из одежды на нем были только трусы и ...барсетка.

В Николаеве “Лексус“ с голым водителем влетел в супермаркет: виновник пытался сбежать

Хорошо, что все обошлось только механическим повреждением стены супермаркета и автомобиля-нарушителя. Ведь Украина еще не может оправиться от другого пьяного ДТП, которое произошло 12 июля под Киевом. Там пьяный водитель на дороге отправил на тот свет сразу четырех членов одной семьи – родителей и двух их детей – девочку 8 лет и 10-летнего мальчика. Из всей семьи в живых остался только самый старший, 14-летний, сын.

Водитель, совершивший эту ужасное ДТП, был на чужой машине, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 10 лет назад он уже имел судимость за то, что сбил насмерть на дороге молодую женщину, у которой остался новорожденный малыш. Однако он уже отсидел свое, вышел из тюрьмы и взялся за старое.

Впрочем, недавно появилась и другая версия – о том, что виновник того ДТП мог быть в машине не один. Да и появились сомнения, что он вообще был за рулем. Ведь обычно от такого удара водитель также получает телесные повреждения, а он остался цел.


Марченко Любов, Тудей

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