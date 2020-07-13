Необычный плавучий док как альтернатива цепи с якорем

Разработанная французской компанией с аналогичным названием, Seafloat включает в себя морские плавучие причальные платформы, к которым можно пришвартовать несколько лодок по тому же принципу, что и к обычным причалам. Каждая платформа удерживается на своем месте одним фиксатором, который работает немного по?другому, чем традиционная система из цепи и якоря.

Подводное основание платформы представляет собой большую стальную конструкцию Х-образной формы, установленную в непосредственной близости от морского дна — она лежит не прямо на песке, но удерживается немного выше серией насыпей. Соединение этого основания с платформой представляет собой вертикальную поршнеобразную конструкцию, два конца которой поворачиваются на 360 градусов относительно верхней части основания и нижней части платформы.

Seafloat Один из вариантов платформы

Когда волны и прилив перемещают платформу вверх и вниз, назад и вперед, вал поршня также входит в основной корпус и выходит из него соответственно амплитуде. Это удерживает платформу в более или менее стабильном положении, и в то же время удерживает ее от затягивания под воду. Кроме того, в отличие от якорной цепи, поршень облегчает остановку колебаний платформы, тогда как якорь за счет жесткой фиксации повышал бы риск возникновения дефектов.

Планы компании предусматривают производство различных типов платформ. К ним относятся прямые стыковочные узлы, которые вмещают от 3 до 16 моторных лодок или яхт; доки для подводного плавания с отсеками для переодевания; вертолетные площадки; а также многоцелевые системы, на которых могут быть построены магазины, рестораны и даже морские станции технического обслуживания.



