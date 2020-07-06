В автомобилях введут подписку на подогрев сидений и подвеску

В автомобилях введут подписку на подогрев сидений и подвеску

Новая версия фирменного программного обеспечения (ПО) Operating System 7 для последних моделей BMW позволит покупателям немецких автомобилей расширять функциональность своих машин за счёт оформления подписки на отдельные опции и функции. В концерне BMW Group пояснили, что ряд возможностей автомобиля заложен в ПО всех выпускающихся автомобилей, но не все покупатели готовы оплачивать опцию в момент приобретения машины.

Если после покупки BMW владелец поймёт, что ему необходимо какое-то оборудование, он сможет оформить платную подписку (заявлена возможность получить опции на 1 или 3 года, а также «выкупить» нужную функцию навсегда), после чего через интернет будет скачано обновление Operating System 7, которое разблокирует новую опцию. При этом предусмотрен демо-период в один месяц, когда можно будет бесплатно попробовать опцию.

Среди возможностей подписки в BMW называют активацию интеллектуального круиз-контроля, систему автоматического переключения дальнего света, встроенный видеорегистратор BMW Driver Recorder, фирменный «саундтрек» BMW IconicSounds Sport, разработанный композитором Хансом Циммером для электромобилей марки, подогрев сидений, а также активную подвеску. В компании подчеркнули, что список доступных опций будет зависеть от рынков, где представлены модели BMW.

Напомним, ранее стало известно, что BMW предложит своим клиентам возможность использовать iPhone с новой iOS 14 в качестве электронного ключа от автомобиля. В рамках обновления Operating System 7 также будут улучшены встроенный ассистент водителя и усовершенствована навигационная система, которая позволит владельцам гибридов и электромобилей находить зарядные станции, а также в отдельных городах наглядно видеть зоны, в которых законодательно разрешена только эксплуатация экологичных транспортных средств.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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