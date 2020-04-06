В первом квартале перевозки по Днепру выросли на 50%

В первом квартале перевозки по Днепру выросли на 50%

По итогам января-март этого года грузоперевозки по Днепу достигли 1,1 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация "Реки Украины".

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 50,6 %.

Перевозка зерна через Днепр в первом квартале выросла на 13,2 до 440 тыс. тонны, а из металла - снизились на 22,7 до 61 тыс. тонны. При этом в 2,3 раза увеличился перевозка строительных материалов и других грузов - до 589 тыс. тонны.

Напомним, в 2019 году перевозка грузов по Днепру выросла на 19,1%, до 11,79 млн тонн.



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