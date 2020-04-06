Служба по доставке дронами Alphabet Wing пользуется успехом в Вирджинии на фоне карантина

Служба по доставке дронами Alphabet Wing пользуется успехом в Вирджинии на фоне карантина

Экспериментальный сервис по доставке дронами от компании Wing быстро наращивает обороты. Компания сообщила, что объёмы поставок увеличились более чем в два раза с момента начала обслуживания 18 октября. Wing не раскрыла общее количество поставок, но рост является положительным знаком.

На момент запуска пилотного проекта клиенты Wing в Крисченсберге (Западная Вирджиния) имели три варианта доставки:

  • заказать ряд товаров в аптеке Walgreens;
  • заказать товары в местном магазине Sugar Magnolia;
  • доставка по графику через FedEx.

Теперь Wing добавила ещё два местных предприятия в услуги для автономной доставки с использованием дронов. Кафе Mockingbird предлагает выпечку, а Brugh Coffee — бобы и кофе, заваренное холодным способом. Wing также в ответ на пандемию Covid-19 расширила количество аптечных товаров, которые могут быть доставлены.

Служба по доставке дронами Alphabet Wing пользуется успехом в Вирджинии на фоне карантина

«Мы считаем, что наши технологии на данный момент могут быть действительно полезными, потому что доставка дронами не требует какого-либо контакта между людьми», — сказала пресс-секретарь Wing Алекса Деннетт (Alexa Dennett) в беседе с журналистами WSLS (филиал NBC News).

Служба по доставке дронами Alphabet Wing пользуется успехом в Вирджинии на фоне карантина

Wing, принадлежащая Alphabet, стала первой компанией, осуществляющей поставки потребительских товаров беспилотниками в США. Она также была первым оператором, признанным в качестве авиаперевозчика в рамках сертификации Part 135 Федерального авиационного агентства США.

С тех пор UPS также получила сертификацию Part 135. В настоящее время компания UPS Flight Forward, дочерняя компания по доставке беспилотными летательными аппаратами, занимается доставкой медицинских образцов в университетских городках. В соответствии со своим названием, Wing эксплуатирует дроны с крыльями, которые могут работать более эффективно, чем обычные квадрокоптеры при доставке на большие расстояния. Однако беспилотники Wing обладают также возможностью вертикального взлёта и посадки (VTOL).

Помимо испытаний в Вирджинии Wing осуществляет доставку товаров в Канберре и Логане (Австралия), а также в Хельсинки (Финляндия).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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