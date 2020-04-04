BMW 5 серии готовят к рестайлингу.

Эпидемия и карантин не мешают автопапарацци поставлять в сеть свежие кадры. На этой неделе их добычей стала «пятерка» BMW. В актуальном кузове G30 она выпускается с 2016 года, то есть плановое обновление, скорее всего, случится по осени.

За редким исключением у баварской марки рестайлинг выходит малозаметным. В новейшей истории исключение вспоминается только одно – неудачная «семерка» в кузове Е65. Вот и на пятой серии дизайнеры лишь слегка прошлись по оптике и бамперам. Маскировочная пленка не мешает рассмотреть главные детали.

Два примечательных момента. Во-первых, ноздри останутся нормальными, а не вымахают до абсурдных размеров, как это случилось при рестайлинге седьмой серии или в новом поколении «четверки». Во-вторых, хорошо виден орнамент ходовых огней. Он стал таким же, как на седане третьей серии. В него же, по всей вероятности, встроены и передние указатели поворота.

Предполагается, что в салоне появятся новая медиасистема, в перечне опций будет больше электронных ассистентов, а в гамму добавят гибрид отдачей 394 л.с. на базе трехлитровой бензиновой «турбошестерки».