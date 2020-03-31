На Киевском шлюзе открылась навигация

На Киевском шлюзе открылась навигация

Вчера, 30 марта, была открыта навигация на Киевском шлюзе. Ориентировочно, навигация в 2020 году будет открыта до 15 ноября. 

Об этом KV стало известно из приказа № 56 Государственной службы морского и речного транспорта Украины от 6 марта 2020 года.

“Утвердить даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях р. Днепр в 2020 году, которые прилагаются, при условии плавания судов исключительно в светлое время суток, при благоприятных метеорологических условиях, до полного установления средств навигационного оборудования и завершения проведения регламентных работ на участках внутренних водных путей, используемых для плавания”, – сказано в документе.

Напомним, в 2019 году власти Киевской области приняли решение закрыть навигацию для маломерных судов на водных объектах региона с 29 ноября.

Фото: скриншот с Youtube


Александр Кравченко, КиевВласть

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