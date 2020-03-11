На подъездах к Киеву за неделю обнаружили 30 перегруженых фур

За неделю со 2 по 9 марта на весовых комплексах, расположенных на подъездах к Киеву было взвешено 185 грузовиков. У 30 из них были обнаружены нарушения допустимой нормы нагрузки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения” (*) на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, на прошлой неделе сотрудники коммунального предприятия обеспечили 960 часов непрерывной работы весовых комплексов на подъездах к столице. Однако за это время было взвешено всего 185 грузовиков, 30 из которых были перегружены.

Отмечается, что сотрудники коммунального предприятие не имеют полномочий останавливать транспортные средства и накладывать штрафы. Такие полномочия имеют сотрудники Укртрансбезопасности. Однако, они за неделю проработали на пунктах взвешивания всего 30 часов 40 минут.

Напомним, неделей ранее на подъездах к Киеву были остановлены 26 фур с перегрузом. А всего были взвешены 319 грузовиков.

Ранее KV сообщала, что за прошлую неделю в Киеве зарегистрировали 927 ДТП. За указанные период в дорожных авариях погиб 1 человек и 55 получили травмы.

Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Курировать транспортную сферу в столице с 20 сентября 2019 года поручено первому замглавы КГГА Николаю Поворознику.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: пресс-служба КП “ЦОДД”.