За год "Укрзализныця" обновила 27 пассажирских вагонов

В 2020 году "УЗ" планирует потратить 500 млн гривен на модернизацию вагонов и 600 млн на покупку новых.

В течение 2019 года предприятие "Укрзализныця" модернизировала 27 пассажирских вагонов, на что потратила 342 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-центре перевозчика.

Отмечается, что к концу 2019 планируют еще модернизировать 2 плацкартных вагона.

"Во время капитально-восстановительного ремонта вагонов компания реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие - отечественных производителей. С модернизированных вагонов Укрзализныця формирует новые поезда и увеличивает количество вагонов поездов на популярных направлениях", - цитирует пресс-служба главу "УЗ" Евгения Кравцова.

Среди модернизированных в 2019 году вагонов - 15 купейных, 9 плацкартных и 3 вагона типа "СВ".

"Также устанавливаются экологически чистые туалетные комплексы закрытого типа, системы видеонаблюдения, крышная система кондиционирования воздуха. В служебном купе проводника устанавливается пульт управления, энергосистема вагона оборудована преобразователем напряжения", - отметил перевозчик.

Модернизированные вагоны ездят в составе поездов Киев-Мариуполь, Киев-Лисичанск, Киев-Запорожье и Киев-Черновцы.

В 2020 году "Укрзализныця" планирует потратить 600 млн гривен на покупку новых пассажирских вагонов, а еще 500 млн гривен - на модернизацию существующих.

Напомним, часть средств на финансирование этой инвестиционной программы покупки и ремонта вагонов - около 700 млн грн – "Укрзализныця" рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров, то есть от прибыли 2020 года.