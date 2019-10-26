США запретили полеты на большую часть Кубы

Американские авиакомпании смогут осуществлять рейсы только в столицу страны.

США запретили полеты на большую часть Кубы
Самолет American Airlines
Фото: wikipedia.org

Американские власти заявили, что спустя 45 дней совершать полеты на Кубу можно будет лишь в столицу страны Гавану, сообщает NBC News. Соответствующее решение приняло Министерство транспорта после письма, которое руководителю ведомства Элен Чао направил государственный секретарь Майк Помпео.

Помпео аргументировал свою позицию тем, что власти Кубы продолжают политику репрессий в отношении собственного населения, а также оказывают поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Запрет коснется авиакомпаний American Airlines и JetBlue, самолеты которые летают в Камагуэй, Холгуин и Санта Клару. Таким образом, желающие попасть в центральную и восточную часть страны вынуждены будут добираться туда из Гаваны, которая находится на западе острова.

В JetBlue уже заявили, что выполнят распоряжение властей.

Отношения США и Кубы улучшились при Бараке Обаме. Тогда Госдеп торжественно открыл посольство в Гаване. Однако при Трампе ситуация стала меняться. Сначала США запретили туристические поездки на 26 кубинских курортов, потом ограничили культурные и образовательные поездки на остров. Причиной такого решения назвали то, что доходы от туризма идут кубинским военным, которые действуют вразрез с американскими интересами.

Ранее сообщалось, что США вводят новые санкции против Кубы.

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