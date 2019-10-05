NASA вскоре начнёт испытания полностью электрического самолёта X-plane

NASA вскоре начнёт испытания полностью электрического самолёта X-plane

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) готовится к началу испытаний своего полностью электрического самолёта X-57 Maxwell (X-plane), одна из модификаций которого (X-57 Mod II) была доставлена в принадлежащий космическому агентству Лётно-исследовательский центр им. Армстронга.

Вначале будут производиться наземные испытания, после чего наступит очередь рулёжных испытаний, за которыми в конечном итоге последуют лётные. Не совсем ясно, когда они состоятся, но известно, что модификации самолёта Mod III и IV, в отличие от нынешнего варианта, будут иметь крылья.

Когда лётные испытания всё же состоятся, самолёт войдёт в историю как первый пилотируемый аппарат программы X-plane за последние два десятилетия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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